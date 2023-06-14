Mersin'de, Orman Genel Müdürlüğü'nün '100 bin orman yangınları gönüllüsü' hedefi doğrultusunda, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınları gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlara orman yangınları konusunda eğitim verildi.

2023 yılı yangın sezonu için gönüllü yangın eğitimleri, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünce, Başoluk Orman İşletme Şefliğinde teorik ve uygulamalı olarak düzenledi. Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, işletme şefi Halil Kabakçı ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Somay Önalp eğitmenliğinde, yangınlarla mücadele etmek isteyen 95 gönüllü vatandaşa, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan yangın gönüllülerine sertifika verildi.