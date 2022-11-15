Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tır yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tüneli yakınlarında, R.S’nin kullandığı 63 K 6981 plakalı soda yüklü tırın kupa bölümünde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü R.S. aracını güvenlik şeridinde durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Tırda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.