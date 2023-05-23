Mersin’in Tarsus ilçesinde sabaha karşı aniden bastıran sağanak yağış ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde tahribata ve hasara yol açtı. Belediye ekipleri taşkın ve sel felaketinin yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Tarsus ilçesinde yağışla birlikte bazı sitelerin bahçe duvarları yıkılırken, onlarca araç sular altında kaldı. Yağış, özellikle Altaylılar Mahallesi’nde birçok noktada su taşkınlarına neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ekipleri, yağışların yol açtığı olumsuzlukları giderebilmek için çalışma başlattı. Kapanan yollar iş makineleriyle açılırken, yerleşim yerlerinde oluşan balçıklar temizlendi, alt katta biriken sular boşaltıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası sel felaketinin yaşandığı bölgelerde oluşan hasarları teknik ekipler ile birlikte yerinde inceledi. Tarsus’un mevsim normallerine göre çok yoğun bir yağışı sadece bir günde aldığına dikkat çeken Bozdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunup vatandaşları dinledi. Bozdoğan, “Tarsus’ta yoğun bir yağış meydana geldi. Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu afette, metrekareye 26 kilogram yağış düştü. Şu ana kadar Tarsus Belediyemizin imkanları ölçüsünde mümkün olan her noktaya ulaşıp, yapılabilecek her şeyi yapmaya gayret ettik. Şu anda da tüm ekiplerimiz alarmda, gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yağışla ilgili uyarı nedeniyle hazırlıklı olduklarını kaydeden Bozdoğan, “Yağışın başlamasıyla birlikte sorunlu bölgelere ulaştık. Tüm imkânlarımızı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için seferber ettik. Sorun yaşanan ev ve işyerlerindeki yağmur sularını tahliye ettik, istinat duvarlarının çökmesi sonucu su altında kalan araçları çıkarttık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Tarsus Belediyesi olarak yanınızdayız” diye konuştu.

Metrekareye 26 kilogram yağışın görüldüğü ilçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.