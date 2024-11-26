Tarsus Belediyesi, ilçede yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen tahribatlar nedeniyle merkez ve kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi tarafından ilçede etkili olan aşırı yağışlar ve şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar giderilmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, Şelale mevki, Şehitler Tepesi Mahallesi, Altaylılar Mahallesi, Özbek Mahallesi, Çavdarlı Mahallesi, Eski Ömerli Mahallesi, Yenice Mahallesi, İncirgediği Mahallesi, Rauf Denktaş Parkı ve Nusret Mayın Gemisi civarında vatandaşların mağduriyetlerini tek tek giderdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de merkez ve kırsal mahallelerde yıkılan ağaçları kaldırdı, malzemeli yol bakımı gerçekleştirdi. Çavdarlı Mahallesi’nde ise şiddetli fırtına nedeniyle devrilen tabela kaldırıldı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kentimizde etkili olan yağışlar sebebiyle yaşanılan tahribatın giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerde özveriyle çalışıyor" dedi.