Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yapan şahıslara karşı yapılan çalışmalar neticesinde isimleri belirlenen şüpheli şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen (H.F.), (Y.E.), (İ.K.), (M.K), (E.K.), (M.Ü.) isimli 6 şüpheli şahısa yönelik yapılan operasyon neticesinde 6 şahıs da kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerden;

5060 gram Kubar Esrar olduğu değerlendirilen madde, 276 gram Skunk olduğu değerlendirilen madde, 5,5 gram Metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 16,22 gram Kokain olduğu değerlendirilen madde, 3 gram Eroin olduğu değerlendirilen madde, 66 sentetik hap, 3 adet hassas terazi, 2 adet tüfek, 55 adet tüfek kartuşu, 4.015 TL para, 11 adet tabanca fişeği, 4 adet çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirilmiştir.

Yapılan çalışmalar kapsamında 6 şahsın işlemleri devam etmektedir.