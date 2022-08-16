Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesinin üreticiyi desteklemek adına yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesinin üreticiyi desteklemek adına yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerin üretimini arttırmak ve kolaylaştırmak için Damlama Mahallesi’ndeki üreticiye dağıttığı ayçiçek tohumlarının 250 kilogramlık ilk hasadı yapıldı, çiftçilerin yüzü güldü.

Tarsus Belediyesi üreticiyi ve üretimi destekleme çalışmaları çerçevesinde yaptığı tohum atakları, üreticinin yüzünü güldürüyor. Ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak amacıyla üreticiye ihtiyaç duyduğu tohumları temin eden Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçiye desteğini sürdürüyor. Tarsus Belediyesi tarafından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinesinde temin edilen ayçiçek tohumları, ekimini yaptığı üreticisinde ilk hasadını tamamladı. Nisan ayında 20 dekarlık arazisi bulunan üreticinin 5 dekarlık alanına Tarsus Belediyesinin verdiği tohumlar ekildi. Pioneer ayçiçek tohumu ekimi yapıldıktan 120 gün sonra hasadı yapıldı. Memnuniyetini dile getiren arazi sahipleri, bu çerçevede yapılan çalışmanın yüzlerini gülümsettiğini ifade etti.

Tohum desteğinde çiftçilerin yoğun talebi olduğunu belirten Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Gönül Aksay, “Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla çiftçilerimize dağıttığımız tohumların şu anda hasadını yapıyoruz. Bu şekilde üretime katkıda bulunuyoruz. Ortalama çiftçilerimize 5 dekarlık alanlara dağıtım yapıyoruz. Bunları geçen sezon vermiştik. Bu yıl üreticimizin ilk hasadını gerçekleştirdik. Bizlere birçok köyden talep oluyor. Bizde onlara elimizden geldiği kadar cevap vermekle yükümlüyüz. Bu şekilde destekler veriyoruz“ dedi.

Ekim yapılan alanlarda çiftçilerin bu destekten memnun olduğunu söyleyen Damlama Mahallesi Muhtarı Celil Köse ise “Yolumuzla, tarlamızla, ekinimizle, arpamızla, ayçiçeğimizle Tarsus Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. Buğday ekilmesi için tohum ve arpa verildi. Köylülerimiz bundan çok memnun. Ayçiçeği için 5 dekarlık tohum desteği verildi. Şu anda kadar kimsenin yapmadığı işleri Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptı" diye konuştu.