Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, Miras projesi çerçevesinde yerli ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede talepte bulunan ve uygun koşulları sağlayan çiftçi ve vatandaşlara, belediye tesislerinde 750 bin adet ata ve yerli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, Miras projesi çerçevesinde yerli ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede talepte bulunan ve uygun koşulları sağlayan çiftçi ve vatandaşlara, belediye tesislerinde 750 bin adet ata ve yerli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Gelecek toprakla hayat buluyor" sloganı ile Ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırılması sağlamak amacıyla zor koşullarda üretim yapan çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinesinde temin edilen ve yerli tohumlardan üretilen fideler dağıtılarak, kırsal kalkınmanın önünü açmak için önemli adımlar atılıyor. Tarsus Belediyesi, tarımsal üretimi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği arttırma çalışmalarının yanı sıra üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamalarını da hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede talepte bulunan ve uygun koşulları sağlayan 39 çiftçiye, Tarsus kıvırcığı olan marul çeşidinden 440 bin, yerli tohum marul, karnabahar ve lahanadan ise 300 bin adet dağıtım gerçekleştirildi. Ayrıca bahçelerinde yetiştirmek üzere talep eden vatandaşlara ise 10 bin adet fide dağıtımı yapıldı. Ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen fideler Tarsus Belediyesi tarafından üretilirken, her türlü teknik destekte sağlanıyor.

Dağıtım için teşekkür eden üretici Mehmet Şakar, "Belediyemizin sık sık bu tarz dağıtımları oluyor. Biz çiftçi olarak başvurumuzu yapıyoruz ve gerekli koşulları sağladığımız için fidelerimizi alıyoruz. Bir belediye tarafından yapılacak belki de en iyi hizmettir. Tarım Tarsus’umuzun geleceğidir. Başkanımız Haluk Bozdoğan ise tarımda bizlere destek veriyor biz de Tarsus’umuz için kendimiz için üretiyoruz. Allah razı olsun" dedi.