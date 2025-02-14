Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği tarafından, kurum ve kuruluşlarda yangın eğitim seminerleri devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Gruplar Amirliğinde görevli Eğitim Amiri İsmail Ceyran tarafından, Tarsus Üniversitesi’nde çalışan personele yönelik olarak eğitim semineri verildi, tatbikat düzenlendi.

Seminere katılan üniversite personeline, gerek iş yaşamında gerekse ev yaşamında yangınlara sebebiyet vermemek için alınması gereken tedbirler, yangın anında müdahale şekilleri, yangın söndürme cihazlarının türleri ve kullanımı, yangın sonrasında güvenli tahliye teknikleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.