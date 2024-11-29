Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ’Uluslararası Tarım Çalıştayı’ başladı. Çalıştayın önemini vurgulayan Başkan Ali Boltaç, "Tarsus, Çukurova’nın bereketli topraklarında tarımın kalbi olmaya devam ediyor" dedi.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen Uluslararası Tarım Çalıştayı’nın birinci gününde ’Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik’, ’Tarımda Yenilikçi Uygulamalar ve Araştırmalar’, ’Bitki Sağlığı ve Tarım- Sürdürülebilir Çözümlerle Geleceği Şekillendirmek’ gibi farklı içerikler ele alındı. Çalıştay kapsamında Tarsus’un yöresel ürünlerini tanıtan standlar kuruldu.

Tarımın dünya için önem teşkil ettiğinin altını çizerek konuşmasına başlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus, Çukurova’nın bereketli topraklarında tarımın kalbi olmaya devam ediyor. Tarsus, tarımın tarih boyunca şekillendiği ve geliştiği kadim bir şehir. Toprağı, iklimi ve zengin tarımsal çeşitliliğiyle sadece ülkemiz için değil, dünya tarımı için de bir örnek teşkil ediyor. Bugün burada, bu eşsiz coğrafyada, sürdürülebilir tarım ve tarımın geleceği gibi hayati konuları ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

"Çalıştay, ortak akıl zemini olacaktır"

Küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenmesinin tüm insanlığı ortak bir sorumlulukla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Boltaç, "İşte bu noktada, sürdürülebilir tarım, yalnızca toprağın korunmasını değil; aynı zamanda çiftçimizin emeğini, alın terini ve geleceğini garanti altına almayı ifade ediyor. Biz Tarsus Belediyesi olarak, hem üretiyor, hem de çiftçilerimizin daha verimli ve doğal yöntemlerle üretim yapabilmesi için eğitimden destek projelerine kadar birçok çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Çalıştayın önemine işaret eder Boltaç, "Bu çalıştay, sadece bir bilgi paylaşım platformu değil; aynı zamanda üreteceğimiz çözümlerle somut adımlar atacağımız bir ortak akıl zemini olacaktır. İnanıyorum ki, buradan çıkan fikirler, Tarsus’un bereketli topraklarını daha güçlü yarınlara taşımakla kalmayacak; aynı zamanda ülkemiz ve dünya tarımına da örnek olacaktır" dedi.

"Üretimin her aşamasında yanlarındayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Şelçuk Şahutoğlu da kırsal alanlara tarımsal hizmetlerin götürülmesinin önemine değindi. Şahutoğlu,"Yerel yönetimler bu faaliyetleri yaparken, kırsalda üretici örgütleri ve kooperatifler aracılığıyla bu destekleri vermesini kıymetli görüyoruz. Belediye olarak hem bitkisel, hem de hayvansal destekler vermeye devam ediyoruz. Üretimin her aşamasında yanlarındayız" diye konuştu.