Tarsus Belediyesinin Eshab-ı Kehf’te düzenlediği ’Uçurtma Şenliği’nde çocuklar yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli ikramlarla gönüllerince eğlenirken, uçurtmalarını gökyüzüne bırakmanın keyfini yaşadı.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ’Uçurtma Şenliği ile Haklarımızı Gökyüzüne Taşıyoruz’ etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, aileleri ile birlikte katıldığı festivalde doyasıya bir gün geçirdi.

Eshab-ı Kehf’in doğal ve huzurlu atmosferinde yer alan Uçurtma Şenliği, saklanan eğlence ve mutlu dolu bir hafta sonu yaşattı. Uçurtmalarını gökyüzüne bırakan çocuklar muhteşem bir gün geçirdi.