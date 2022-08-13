Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği ekibi, Tarsus’a bağlı kırsalda bulunan yaylalık alanlardan Çamalan’da konser düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği ekibi, Tarsus’a bağlı kırsalda bulunan yaylalık alanlardan Çamalan’da konser düzenledi.

Çamalan Şehit Burhan Yıldırım İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen konserde, şef Erdal Koşar yönetiminde sahne alan Büyükşehir Belediyesi THM korosu ekibinden solistler Cengiz İşleyen, Özge Çabuk ve Çiğdem Akdoğan, Anadolu’nun eşsiz eserlerini seslendirdiler. Oldukça yoğun katılımın olduğu konser programının ilerleyen dakikalarında seslendirilen hareketli türkülere, danslar ve halaylara eşlik eden Çamalan Mahallesi sakinleri, unutamayacakları bir akşam yaşadılar.

Konser öncesinde yine Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Köy Bizim, Şenlik Bizim’ programının düzenlediği Çamalan’da, hem çocuklar hem de büyükler doya doya eğlenme fırsatı buldular. Çamalan’a özgü ’Mengi’ halk oyunu ekibinin figürleriyle yer aldığı etkinlikte, misafirlere limon dondurma ikramı yapılırken, çocuklara ise çeşitli armağanlar dağıtıldı. Gecenin ilerleyen dakikalarına kadar süren programın sonunda hep birlikte söylenen 10. Yıl Marşında ise coşku en üst seviyeye çıktı.

“İnsanların psikolojisinden anlayan dört dörtlük bir Başkan”

Mahalle sakinlerinden olan Fatma Çatal, etkinlikten oldukça memnun kaldığını ifade ederek, “İnsanların bu sıkıntılı döneminde Vahap Başkanımızın böyle bir etkinlik yapması bizi çok çok mutlu etti. Biraz olsun bizim gözümüzü, gönlümüzü açtı. Vahap Başkanımızdan çok memnunuz. Çünkü, insanların psikolojisinden anlayan, kendini tam yetiştirmiş, dört dörtlük bir başkan" diye konuştu.

“Çocuklar da çok eğlendiler”

Organizasyonu çok beğendiklerini söyleyen Güler Canatan, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar da çok eğlendi, biz de çok eğlendik. Halaylar çekildi, türküler söylendi. Çok mutlu olduk” dedi.

“Etkinlikleri devamını diliyoruz”

Bir başka Çamalan sakini Gülseren Boz ise, “Önce çocuklar adına, sonra büyükler adına ve sonra Çamalan adına çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz ve her zaman destekliyoruz” şeklinde konuştu.