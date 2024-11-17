Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.D. (51) yönetimindeki 34 EHJ 658 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) otoyolu Tarsus-Adana istikameti Takbaş mevkiinde sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerine Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: iha