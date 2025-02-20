Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu yan yolu Sait Polat Bulvarında park halindeki tıra arkadan çarpan 33 ACJ ... plakalı otomobil ağır hasar gördü. Yolcu koltuğunda oturan D.A. isimli kadın araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.