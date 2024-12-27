Tarsus’un kurtuluş mücadelesinde büyük fedakarlık gösteren Tozkoparan Müfrezesi’nin şehitleri, 103. yıl anısına düzenlenen programla yad edildi. Eshab-ı Kehf Şehitliği’ndeki 27 Aralık şehitleri ziyaret edilerek, dualarla anıldı.

Tarsus’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 103. yılı dolayısıyla, Ulaş Mahallesi’nde etkinlik düzenlendi. Tarsus’un kurtuluş mücadelesinde büyük fedakarlık gösteren Tozkoparan Müfrezesi’nin şehitleri için düzenlenen etkinlikte, Sarıkavaklı Muhlis Mustafa oğlu Şehit Mehmet Onbaşı, Eyüp Ali oğlu Şehit Mehmet Efendi, Kilisli Yedek Subay Şehit Abdullah Efendi ve Şehit Mustafa Efendi anıldı.

Ulaş Eshab-ı Kehf Şehitliği’nde gerçekleştirilen programda ise şehitler için mevlit okutuldu.