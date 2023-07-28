Mersin Tarsus Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikler çerçevesinde “Tiyatro Günleri” yarın başlıyor.

Birbirinden değerli oyuncuların ve Bizimkiler, Akasya Durağı, İkinci Bahar gibi birçok dizi, film ve tiyatroda oynayan Cezmi Baskın’ın yer aldığı "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi " oyunu yaklaşık 1 ay boyunca çeşitli merkez ve kırsal mahallelerde ücretsiz sahnelenmek üzere başlayacak. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından müzikli güldürü şeklinde bolca eğlencenin olduğu oyun Tarsuslularla bir araya gelecek. Cezmi Baskın, Seval Tufan, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Koray Ergun ve Murat Demirbaş sahne alacak. Oyun ilk olarak 29 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’da Akşemsettin Mahallesi’nde başlayacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Geçmişi 10 bin yıla dayanan kadim kentimizde vatandaşlarımızı bu yaz akşamlarında da tiyatro ile buluşturmaya devam ediyoruz. Sanatın ve kültürün kenti Tarsus’ta tiyatroda müzikte hiç bitmeyecek. Her daim kentimizi sanatla buluşturacağız" dedi.