Mersin’in Tarsus ilçesinde kargoların bulunduğu tır dorsesi yandı.

Alınan bilgiye göre, A.S.’nin sürücülüğünü yaptığı 27 ADS 079 çekici plakalı tırın 63 L 5054 plakalı kargo ürünlerinin bulunduğu dorsesi, otoyol kavşaklar bölgesi Adana istikametinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü durumu fark ederek aracı durdurdu. Olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Çekicinin zarar görmediği yangında dorse ve taşıdığı ürünler tamamen yandı.