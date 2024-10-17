Mersin’in Tarsus ilçesi otoyol Gülek Tüneli bölgesinde tır yandı.

Alınan bilgiye göre, R.G.nin sürücülüğünü yaptığı 33 ABY 500 çekici ve 33 ARP 682 dorse plakalı tır, Pozantı istikametine ilerlerken, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle çekici bölümden alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar meydana geldi.