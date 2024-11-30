Mersin’in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın, binlerce civcivin telef olmasına neden oldu.

Olay Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan İbrişim Mahallesi’nde yaşandı.

İbrişim Sokak no:236 sokaktaki M.S.’ye ait olan tavuk üretim çiftliğinde öğlen saatlerinde çiftlik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Durum büyükşehir itfaiye ekiplerine ve güvenlik ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 33 bin civciv telef oldu. Alevler tamamen söndürülürken soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.