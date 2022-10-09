Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce, bölgede tarım verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce, bölgede tarım verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu çerçevede Tarsus Belediyesi, Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tarsus Yaşam Derneği ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Mersin Üniversitesi’nde biyoteknoloji alanında öğrenim gören öğrenciler, biyoteknolojik ürünler ile verimliliği artan silajlık mısır deneme alanını ziyaret ettiler. Uygulamanın yapıldığı ürünlerde, diğer ürünlere göre daha verimli sonuçlar alındığını yerinde inceleyen öğrenciler, biyoteknolojik uygulama analizi gerçekleştirdiler.

Tarsus Belediyesince silajlık mısır, fideler, fidanlar ve üretim yapacağı diğer bitki çeşitlerinde biyoteknolojik uygulama yaparak rekoltede yüzde 10 ile 50 arasında artış sağlıyor ve bu vesile ile çiftçilere de katkı sağlanıyor.

Bölge tarımına katkı sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirten Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, "Biyoteknolojik ürünler kullanılarak silajlık mısır deneme alanımızda bir uygulama yapıldı. Ve bu uygulamanın sonuçlarını görebilmek amacıyla buradayız. Öğrenci arkadaşlarımız uygulamaları yerinde inceledi, hem de bundan sonraki süreçlerde neler yapacağımızı konuştuk. Bu uygulamalar ile çiftçilerimize de katkı sağlanacak. Uygulama sonrası farkı ve faydayı gözle görebiliyoruz. Kıyaslama yapıldığında yüzde 20 yüzde 30’lara kadar fark olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

“Sonuçlar bizi mutlu ediyor"

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Furkan Ayaz, biyoteknolojik uygulamalar ile ürünlerin veriminin arttığını, insan ve hayvan sağlığına katkı sağlandığını söyledi. Ayaz, "Uygulama alanında yüzde 10 ile 50 arasında rekolte farkı yaşadık. Güzel sonuçlar elde ettiğimize inanıyoruz. Bugün de öğrencilerimizle alanı gezdik ve sonuçlar bizi mutlu ediyor. Daha doğal ve biyoteknolojik ürünlerin önemine değinmiş olduk. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.