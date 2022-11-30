Tarsus Belediyesinin, her mahallede aile sağlığı merkezi, kreş, okuma salonu ve semt pazarı projesi çerçevesinde Tozkoparan Zahit Mahallesi ve Şahin Mahallelerinde aile sağlığı merkezi, kreş ve okuma salonu, Şehitler Tepesi Mahallesi’nde ise semt pazarı yapımı tamamlandı.

Tarsus Belediyesinin, her mahallede aile sağlığı merkezi, kreş, okuma salonu ve semt pazarı projesi çerçevesinde Tozkoparan Zahit Mahallesi ve Şahin Mahallelerinde aile sağlığı merkezi, kreş ve okuma salonu, Şehitler Tepesi Mahallesi’nde ise semt pazarı yapımı tamamlandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın her mahallede aile sağlığı merkezi, kreş, semt pazarı ve okuma salonu projesi, gerçekleştirilen çalışmalarla hayata geçiyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Tozkoparan Zahit Mahallesi ve Şahin Mahallesi’ne aile sağlığı merkezi kazandıran Tarsus Belediyesi, aile sağlığı merkezinin yanı sıra mahallede okuma alışkanlığının arttırılması için okuma salonunu da vatandaşların hizmetine sunacak.

Öte yandan ilçeye yeni pazar yerleri kazandıran Tarsus Belediyesi, hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmelerini sağlıyor Bu çerçevede Şehitler Tepesi Mahallesi’nde bir pazar yerinin de yapımı tamamlandı. Altaylılar Mahallesi’nde ise eksikliği yaşanan pazar yeri yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.