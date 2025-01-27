Tarsus Belediyesi, sömestir tatilinde çocuklar ve aileler için eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenleyerek tatili renklendiriyor. Ahşap süslemelerden maskot yapımına kadar farklı etkinliklerle çocuklar için unutulmaz bir deneyim sağlıyor.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ücretsiz atölyeler, çocukların hayal gücünü geliştirirken aynı zamanda eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ahşap bardak altlığı süslemeden keçeden maskot yapımına, kağıt sepet örücülüğünden kavanoz kalemlik yapımına kadar farklı içeriklerdeki etkinlikler, Güner Yüksek Kadın Yaşam ve Destek Merkezi ile Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezinde gerçekleşiyor.

Çocuklar ve ebeveynler arasında bağlar güçleniyor

Atölyelerde, çocukların el becerilerini geliştirebileceği çalışmalar yapılırken, ailelerin de katılımı sayesinde çocuklar ve ebeveynler arasında bağlar güçleniyor. Tarsus Belediyesi yetkilileri, sömestir tatilinde çocukların verimli ve eğlenceli vakit geçirmesi için bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti.