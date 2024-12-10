- Tarsus'ta sokaklar yenileniyor



MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi, Kırklarsırtı Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda olan sokakta yenileme çalışması başlattı. Sokak, düzenlemenin ardından yeniden kullanıma kazandırılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tarsus Belediyesi ekipleri, gelen talepler doğrultusunda kent genelindeki hizmetlerine hız kesmeden devam ederek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 500 metrelik alanda kaldırım, peyzaj ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirerek bölgeye modern bir görünüm kazandırıyor.



"Amacımız, Tarsus’u daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmek"

Hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın taleplerine her zaman öncelik veriyoruz. Amacımız, Tarsus’u hep birlikte daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürecek, mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızla karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan hizmetten memnuniyet duyduğunu dile getiren Kırklarsırtı Mahalle Muhtarı Mehmet Cülük ise "Mahallemizde çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmaları için seçimden önce verdiği sözü hızla yerine getiren Başkanımız Sayın Ali Boltaç’a, mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

