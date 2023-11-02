Mersin’in Tarsus ilçesinde 29 Ekim Pazar günü silahla vurulmuş olarak bulunan 19 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Fahrettinpaşa Mahallesi’ndeki köprü yakınında 1 kişinin silahla vurulduğu ihbarını alan polisi ekipleri olay yerine gitti. Polis, bir şahsın yerde yaralı halde yattığını görüp 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan 19 yaşındaki Rojat Aslan’ın kafasından silahla yaralandığı tespit edildi. Hastanede yaşam mücadelesi veren Aslan hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.