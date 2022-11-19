Tarsus Belediyesi tarafından yapımına başlanan Seyir Terasının çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından yapımına başlanan Seyir Terasının çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından Şehitler Tepesi Mahallesi’nde yapımına başlanan ’Seyir Terası’ projesi çalışmaları sürüyor. Üçüncü kademenin yapımına başlanılan Seyir Terasında ekipler, vatandaşların konforlu bir alana ulaşması için faaliyetlerine devam ediyor.

Tarsusluların uğrak noktası olması beklenen terasta, yazın vatandaşların gelip vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği bir alana sahip olunacak. Çevre düzenlemesi yapılacak alanda, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilecek. Terasta, kamelya ve kafe hizmeti de verilecek. Aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet yolu olacak ve turizme katkı sunulacak. Tamamlanacak olan bu çalışmalarla Tarsuslular Seyir Terası ile hem manzaranın keyfini sürecek hem de keyifli vakit geçirecek.

"Tarsus’u modern yeşil alanlara kavuşturacağız"

Seyir Terasında incelemede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kentimizde vatandaşlarımızın vakit geçireceği Seyir Terasının çalışmaları sürüyor. Tarsus’u modern yeşil alanlara kavuşturacağız. Geleceğe daha yaşanabilir bir Tarsus bırakmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.