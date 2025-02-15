Tarsus Belediyesi, Sevgililer Günü’nü düzenlediği etkinlikle kutladı. Tarsus Kent Orkestrası’nın sahne aldığı etkinlikte vatandaşlara kırmızı karanfil dağıtıldı.

Tarsus Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla Yarenlik Alanı’nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlara kırmızı karanfil dağıtılırken, ayrıca sıcak sahlep ikramı da yaptı. Vatandaşlar, konser boyunca şarkılara coşkuyla eşlik ederek Sevgililer Günü’nün birliktelik ruhunu doyasıya yaşadı.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Tarsus için aşkla çalışıyoruz, Tarsus’a aşkla bağlıyız" dedi.