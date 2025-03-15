Tarsus Belediyesi, semt pazarlarında ’tartı kontrol noktaları’ kurarak vatandaşların aldığı ürünlerin gramajını doğrulamalarına imkan sağlayan uygulama başlattı. Vatandaşlar, pazardan aldıkları ürünleri zabıta ekipleri tarafından denetlenen hassas terazilerde kontrol edebilecek.

Tarsus Belediyesi tarafından semt pazarlarında ’tartı kontrol noktaları’ kuruldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, uygulamanın adaleti sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirtti, Boltaç, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Niyetimiz adaleti sağlamak ve vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapmasını temin etmek. Bu uygulama ile pazarcı esnafı ve halkımız arasında güven ortamı oluşturuyoruz. Unutmayın, adaletin terazisi şaşmaz. Tarsus Belediyesi olarak bu konuda kararlıyız" dedi.

Tarsus Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Oktay Yılmaz da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pazarcı esnafı arasında bizim de üyelerimiz var. Tartı kontrol noktalarının kurulmasını destekliyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın pazarcılara olan güveni artacak. Dürüst esnafın iyi niyeti bu uygulama ile daha görünür hale gelecek" diye konuştu.