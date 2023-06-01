İlçede geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen deformasyon nedeniyle Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından İncirlikuyu, Kelahmet ve Dedeler mahallelerinde bozulan yolların bakımı yapıldı. Felaketin hemen ardından bölgede incelemelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tüm ekipleri görevlendirdi. Ekipler tarafından bozulan yolların tespiti yapılarak temizlendi, ardından onarımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde mahallelerdeki üreticilerin arazi yolları da bakım altına alındı. Bu sayede tarım faaliyetlerinin aksamaması ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi sağlandı.