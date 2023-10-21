Mersin’in Tarsus Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ’Sağlıklı Yaşam Atölyesi’ etkinliği düzenlendi. İlçenin kırsal kesiminde yer alan Mahmutağa Mahallesi’nde yoğun bir katılım ile gerçekleşen etkinlikte, etkinliğe katılan kadınlara doğru nefes almanın yaşam kalitesini artırıcı etkilerine dair bilgi verildi.

Sağlıklı yaşam atölyesi bünyesinde katılımcılara doğru nefes almanın önemi, öfke kontrolü, stres yönetimi, kaygıyla başa çıkma, kaliteli uyku için ipuçları, beden farkındalığı, hafıza güçlendirme teknikleri, zihin yönetimi, duygusal özgürleşme, nefesle zayıflama yöntemleri ve korkuyla başa çıkma gibi çeşitli konularda bilgiler verilirken, atölyeler kadınların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı oluyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşam atölyesi ile kadınların sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal farkındalık oluşturmalarına katkı sunulurken, kadınların toplumsal yaşamda daha etkin rol alabilmelerini desteklemek amacıyla sağlıklı yaşam atölyesi etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.