Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri canlı yayınlanıyor. Bu çerçevede Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Mahallesi’ne yapılması planlanan sağlık yerleşkesi yapım işinin açık ihalesi gerçekleştirildi.

Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri canlı yayınlanıyor. Bu çerçevede Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Mahallesi’ne yapılması planlanan sağlık yerleşkesi yapım işinin açık ihalesi gerçekleştirildi.

Öğretmenler Mahallesi’ne yapılacak sağlık yerleşkesi yapım işi için ihalede sunulan 2 teklif kamuoyu ile anbean paylaşıldı. Şeffaf belediyelik döneminin yaşandığı Tarsus’ta, zarflar açıldı ve teklifler canlı yayında tek tek okundu. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Elektronik Kamu İhaleleri Platformu üzerinden gerçekleştirildi. İdare tarafından belirlenen yapım işinin yaklaşık maliyeti ise 35 milyon 949 bin 483 lira 77 kuruş olarak belirlendi. Teklifler canlı yayında tek tek okunarak teyit edildi. 2 teklifin bulunduğu ihale teklif değerlendirmelerinin ardından sona erdi.