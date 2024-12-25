Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı kırsal Yalamık Mahallesi’nde park halindeki araç yandı. Yangın nedeniyle aracın yanında bulunan kümesteki 15 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, M.A.’ya ait 33 NLB 52 plakalı otomobil, iki katlı evin alt bölümündeki boş alana park edildikten kısa bir süre sonra motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar Mersin Büyükşehir itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine intikal ederek alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında hemen yanda bulunan kümesteki 15 tavuk telef oldu.