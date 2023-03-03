Tarsus Belediye Meclisine 3. kez getirilen ’oto galeri sitesi’nin hayata geçirilmesi projesi, meclis üyelerince bir kez daha reddedildi.

Tarsus Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Mecliste, oto galeri sitesinin yapılmasına yönelik yeniden gündeme getirilen teklif maddesi görüşüldü. Halka açık olan toplantıya yüzlerce galeri esnafı katıldı. Meclise 3. kez getirilen oto galeri sitelerinin can ve mal güvenliği gereği şehir dışından uzak bir yere taşınması ve Tarsus Belediyesinin de bu genelgelere göre uygun olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait alanda oto galeri sitesi yapılabilmesi için arsa payı inşaat sözleşmesini ve belediye hissesine isabet eden bölümlerin bağımsız satışı ve devri konusunu içeren maddenin komisyona gitmesi konusunu içeren madde, meclis üyelerince 3. kez reddedildi.

Başkan Bozdoğan Tarsus’un örnek bir belediye olduğu ifade ederek, “Tarsus Belediyesi nereye gidersek gidelim takdir ediliyor. Yatırım programlarımızı hepiniz görüyorsunuz. Bizleri öyle bir karşılıyorlar ki, projelerimiz için adeta takdir ediyorlar. Eğer evrak ısrarımıza esnaflarımızın talebine, halkımızın güvenliğine rağmen reddedilmeseydi ve komisyona gidip araştırılıp konuşulup onaylansaydı, belediyemizin iştirak şirketi İmar LTD. ŞTİ. tarafından yapılacaktı. Ben halkımızın her zaman yanındayım. Programımızda haddinden fazla yatırım var. Böyle bir yeri zaten yaparım ve meclise sunmam. Neden meclise sundum, çünkü 2023 bütçemizde yatırıma odaklandık, halkımız için bir sürü yatırım planımız var ve hepsi gerçekleşecek. İnsanlarımız 2 milyon lira hava parası veriyor. Araba galerisinde bir yerde 5 kişi çalışıyor. Bu durum vergi usulü kanununa bile aykırıdır. Bunu bende onaylamıyorum. Şirketimiz üzerinden yapılması gerekiyordu ancak meclis daha komisyona gitmeden evraka ret verdi“ dedi.

Oto galeri esnafına seslenen Bozdoğan, "Meclisi izlediniz. Benim sizlere sözüm net. Elbette düşündüğüm gibi konuşurum, konuştuğum gibi de savunurum ve yaparım. Bir belediye başkanı sadece İller Bankasından para gelsin harcasın değil, vizyonlu olmalı, kaynağı her yerden bulabilmeli. Şirketimiz 472 konutu yaptığı gibi burayı da yapardı. Ve bunun parasını da bulacağım, birlikte sizlerle birleşeceğiz. Tarsus Belediyesi bu parayı ne olursa olsun sizle birlikte bulup yapacak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Meclis sonrası galeri esnafları, meclis üyelerine tepki gösterince kısa süreli tartışma yaşandı. Bozdoğan, esnafları güçlükle yatıştırdı.