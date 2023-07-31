Mersin'in Tarsus ilçesinde orman köylüsüne gelir getirici tür olan ağaçlar, sertifika ile teslim edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Sucular ve Taşçılı mahallelerinde, gelir getirici tür sertifika dağıtımı yapıldı.

Gelir getirici türlere ait faydalanma sertifikalarının dağıtıldığı törene, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri vevatandaşlar katıldı.

Törende, 2022 yılında rehabilitasyon çalışması yapılan Taşçılı Mahallesi'ne 172 hektar alanda 143 haneye keçiboynuzu, Sucular Mahallesi'nde ise 81 hektar alanda 51 haneye zeytin, gelir getirici tür olarak köy halkına sertifika ile dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 194 adet sertifika ile 253 hektar alanın orman ürününden faydalanmak üzere köy halkımıza dağıtımı ile kırsal bölgelerin ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı.

Bu çerçevede daha önce rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışması yapılan köylerde gelir getirici tür dağıtımı uygulamasının devam edeceği bildirildi.