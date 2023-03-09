Mersin Tarsus Belediyesinin okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma salonlarında özel açtığı kurslar mahallelerde devam ediyor.

Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi ve Kütüphane Müdürlüğü sorumluluğunda açılan okuma yazma kursuna katılan 30 ile 60 yaş arasındaki kursiyerler okuma-yazma öğrenerek hayatlarını kolaylaştırıyor. Şahin Mahallesi’nde devam eden okuma-yazma kursunda eğitim gören kadın kursiyerler mahallelerine böyle bir kazanım sağlandığı için Başkan Bozdoğan’a teşekkür etti. Haftanın 5 günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde verilen okuma-yazma kursunda az bilenler ve hiç bilmeyenler ayrı ayrı eğitim görüyor.

Okuma-Yazma kursuna katılan 63 yaşındaki Yüksek Kızıl, "Ben okuma yazma bilmiyordum. Hastaneye gidemiyordum. Hep birilerine sormamız gerekiyordu. Şimdi mahallemize okuma-yazma kursu açıldı ve bizler 60 yaşından sonra hayatımızı kimseye muhtaç olmadan devam ettirebileceğiz. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a bizlere bu şansı tanıdığı için teşekkür ederiz" dedi.

46 yaşındaki Remziye Dündar ise daha önce okuma-yazma öğrenme fırsatı bulamadığını ve hayatını kolaylaştıracağı için her ders katıldığını belirterek, “Şimdiye kadar okuma-yazma öğrenemedim. Okuma yazma kursu açtıkları için belediyemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Okuma-Yazma kursu eğitmeni Merve Aktaş ise "Tarsus Belediye okuma-yazma kursunda öğretmenlik yapıyorum. Okumayı öğrenmek için can atan 30-70 yaş arası kadınlar var. Öğrencilerim çok hevesliler, sabahtan başlayıp devam ediyoruz. Belediye başkanımıza kadınlara eğitim hakkı ve bizlere böyle bir istihdam imkânı tanıdığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.