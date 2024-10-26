Mersin’in Tarsus ilçesinde mısır yüklü tırın dorse bölümünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, B.E.’nin sürücülüğünü yaptığı 42 AKA 91 kupa plakalı tırın, mısır yüklü 42 AVE 913 plakalı dorsesinin lastik bölümünden, eski Ankara yolu taş ocakları bölgesinde ilerlerken alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olayda maddi hasar meydana geldi.