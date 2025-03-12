Mersin Büyükşehir Belediyesince, Çocuk Gelişim Merkezlerinde miniklerin sanatı keşfetmelerini sağlayacak atölye çalışmaları düzenleniyor. Tarsus’ta gerçekleştirilen ‘Ebeveyn, sanat, çocuk’ etkinliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte bir deneyim yaşarken, sanatçıların eserlerini inceleyip kendi sanatlarını oluşturmaya fırsatı buldular.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezlerinden faydalanan miniklerin sanatsal çalışmalara katılımı için atölye faaliyetleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus’a Değerler Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında, Çocuk Gelişim Merkezlerinden hizmet alan çocuklara yönelik ‘Ebeveyn, sanat, çocuk’ atölye çalışması düzenlendi. Çocukları ile birlikte sanatsal atölye çalışmasına katılan ve tarihi TADEKA binasında unutulmaz anlar yaşayan anne ve babalar da keyifli dakikalar yaşadılar. Sanatsal eserleri kendilerince yorumlayarak resmeden minikler, ressamlar Nurettin Gözen ve Cumali Balcı ile seramik sanatçısı Aslı Mergen’in de faaliyetlerini gözlemleme şansı yakaladılar.

Sanatın, duyguları anlatmak ve aktarmak için önemli bir unsur olduğunun altı çizilen atölye çalışmasında, masalara konulan sanatsal eserlerin minik ellerde resmedilmesi sağlandı. Ayrıca çocuklara tarihi St. Paul Kuyusu da gezdirildi. Tarsus Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi ile 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezinden faydalanan minik öğrencilerin katıldığı atölye çalışması, gruplar halinde gerçekleştirildi.

"Çocuklarımızla sanatsal bir yolculuk yaptık"

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, ebeveynlerin katılımı ile oldukça eğlenceli bir sanatsal faaliyete imza atıldığını söyledi. Tanışık, "Tüm Çocuk Gelişim Merkezlerimizdeki miniklerimizle bir sanat yolculuğunu başlatıyoruz. Mersin’de başlattığımız bu yolculuğu, Tarsus’taki Çocuk Gelişim Merkezlerimizde sürdürüyoruz. TADEKA binasındaki programımızı ve atölye çalışmamızı yaparken, ebeveynlerimizin de bizimle olmasını tercih ettik" dedi.

Sanatçıların, sanatı nasıl yorumladıklarını hem ebeveynlere hem de miniklere anlattıklarını kaydeden Tanışık, "Bizler miniklerimize sanatın nereden yola çıktığını, duygu ve düşüncelerimizin sanatla olabileceğini ifade ettik. Onlardan kendi tercih ettikleri sanat objelerini, 3 boyutlu heykeller ve tablolar önünde resimlemelerini istedik. Oldukça eğlenceli bir etkinlik oldu. Ebeveynlerimizin katılımları da gayet güzeldi. Çocuklarımızdan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda da yerinde bir faaliyet olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve ebeveynleri, etkinlikten oldukça memnun kaldı

Kızı ile birlikte atölye çalışmasına iştirak eden Hakan Kutlu, çalışmayı olumlu bulduğunu belirterek, "Çocuklar sanatın ve tarihin ne olduğunu, daha önce neler yaşandığını öğreniyor. Bunların nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim zamanımızda böyle fırsatlar yoktu. Şimdiden öğrenmeleri çok iyi oldu. Çocukların gelişimi açısından faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.