Tarsus Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, her yıl çeşitli etkinliklerle ’Kütüphane Haftası’nı kutlamaya devam ediyor. 59. Kütüphane Haftası sebebiyle erken yaşta okuma kültürünü yaygınlaştırmak, kentte okuma oranını artırmak üzere harekete geçen Tarsus Belediyesi, ilçede bulunan okullar için ziyaret programı organize etti. Bu çerçevede Tarsus Belediyesinin değer katan vizyon projeleri arasında yer alan okuma salonları, Kütüphane Haftası dolayısıyla söyleşi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Mehmet Bal Sergi Salonunda Yazar Dr. Erkan Özaydın ve Yazar Remzi Karabulut ile ’Gençlerle Söyleşi’ etkinliği düzenlendi. Okumanın insan hayatındaki önemi ve kitap seçerken doğru eserler bulma yöntemleri, katılımcı gençlere anlatıldı. Katılımın yoğun olduğu programda yazarlar tarafından genç katılımcılara yazar olmanın püf noktaları aktarıldı. Ayrıca etkinlik çerçevesinde kütüphanelerden en çok ödünç kitap alan vatandaşlara ve okuma salonlarında okuma yazma öğrenen yaş almış kadınlara ödül takdimi yapıldı.

Kütüphanelerin önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kütüphaneler kültürümüzün ve medeniyetimizin eserlerini barındıran hazinelerimizdir. Önemli olan bu hazinelerden doğru şekilde istifade etmektir. Bu vesileyle herkesi kitap okumaya davet ediyor, tüm hemşehrilerimin Kütüphaneler Haftasını kutluyorum" dedi.