Mersin’in Tarsus ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların fiyatları, satış ve kesim yerleri ile ilgili toplantı sonucunda alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu.

Bu yıl 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü sona erecek Kurban Bayramı öncesinde, Tarsus Kasaplar Odası Kurbanlık fiyat belirleme komisyon kararına göre küçükbaş keçi kilogram fiyatı 130 lira, küçükbaş koyun kilogram fiyatı 130 TL, büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 150 TL olarak belirlendi. Belediye tarafından da tespit edilen kurbanlık satış yerleri ve kurban kesim yerleri belirlendi.

Tarsus’ta ki kurbanlık satış yerleri, Hürriyet Mahallesi, Ergenekon Mahallesi Gazipaşa Bulvarı otoban ışıkları üstü, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesinin kesişim noktasındaki boş alan, 82 Evler Mahallesi İbni Sina Bulvarı Kuvayi Milliye Parkı arkasındaki boş alan ve belediye mezbahanesi içi olarak açıklandı.

Kurban Kesim yerleri ise Turkuaz pazar alanı, Tekke Mahallesi pazar alanı, Bağlar Mahallesi pazar alanı, Kırklarsırtı Mahallesi pazar alanı, Yenice Mahallesi mezarlık yolu, Gülek muhtarlık binası yanı olarak belirlendi.