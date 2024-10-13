Tarsus Belediyesince ’Dünya Kız Çocukları Günü’ kapsamında futbol maçı düzenlenerek toplumsal farkındalık oluşturuldu.

Kavaklı Spor Kulübü ve Gençlerbirliği Spor Kulübünün kız futbol takımlarının karşılaştığı etkinlik, kız çocuklarının spor ve diğer tüm alanlarda eşit haklara sahip bireyler olarak yer alabilmelerine dikkat çekti. Faruk Sodan Stadında gerçekleşen farkındalık maçına Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ailesiyle birlikte katıldı. Beraberlikle sonuçlanan maç, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Başkan Boltaç, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, "Kızlarımızın özgürlüğü en büyük gücümüzdür. Onların her alanda özgür ve eşit bireyler olarak var olmaları gerektiğini savunuyoruz. Bu etkinlik, onların güçlenmesine katkı sağlamak için attığımız önemli bir adımdır. Bu özel etkinlikle kız çocuklarının güçlenmesine yönelik anlamlı bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Tarsus Belediyesi olarak onların her zaman yanında olacağız” dedi.

Etkinlik, Tarsus Belediyesinin toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen çalışmalarının bir örneği olarak da dikkat çekti.