- Tarsus'ta kırsal yollar yenileniyor



MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi, uzun zamandır yol sorunu yaşayan Bolatlı Mahallesi'nde 2 kilometrelik soğuk asfalt çalışmasını tamamladı.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın talimatları doğrultusunda mahalle sakinlerinden ve muhtarlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde yanıtlayan ekipler, yapılan asfaltlama çalışmalarıyla yaşam kalitesini artırarak Tarsus'un çehresini değiştiriyor.

Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Durmaz yapılan çalışmalara değinerek, “Bizler 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Merkezden kırsala kadar halkımızın sorunlarını çözüyoruz. Bugün de Bolatlı Mahallesi’nin sorunlarını çözdük. 2 kilometre soğuk asfalt döktük” dedi.

Yapılan hizmetten memnuniyetini dile getiren Bolatlı Mahalle Muhtarı Fahrettin Kerçin ise “Bolatlı Mahallesi’ne yıllardır gelmeyen hizmet geldi. Yollarımızın sathi kaplamaları yapılıyor. Evlerimizin çamur ve su derdi artık kalmayacak. Daha iyi hizmetler yapılacak. Ben muhtar olarak çok memnunum, halkımızda çok memnun. Vahap Seçer ve Ali Boltaç başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



