Tarsus Belediyesince, vatandaşların daha konforlu yollara kavuşması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, kırsaldaki 4 mahallenin daha yolu asfaltlandı.

Tarsus Belediyesince, vatandaşların daha konforlu yollara kavuşması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, kırsaldaki 4 mahallenin daha yolu asfaltlandı.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ulaşımını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, kırsal mahalle olan Gömmece, Kuşçular, Emirler ve Gülek mahallelerinde sathi asfalt kaplama çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşlar konforlu yollara kavuştu. Gülek Mahallesi’nde 10 kilometre, Emirler Mahallesi’nde 4 kilometre, Kuşçular Mahallesi’nde 3 kilometre ve Gömmece Mahallesi’nde bin 500 kilometre asfalt kaplama yapıldı.