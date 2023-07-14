Tarsus Belediyesince, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalarla, bölgenin ulaşım ve alt yapı sorunu çözülüyor.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından, 3 kırsal mahallede eksiklikler giderilerek tamamlanıyor. Taşkuyu Mahallesi’nde beton yer köprü yapımı tamamlanırken, Çiriştepe Mahallesi’nde ise çiftçilerin rahatlıkla ulaşım sağlamaları adına malzemeli yol yapımı, Çakırlı Mahallesi’nde ise 390 metrelik yeni yol açma çalışmasına başlandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın tarıma önem vermesi üzerine çiftçilerin rahat bir şekilde hasatlarını yapabilmesi, ürünlerini yetiştirebilmesi ve piyasaya rahatlıkla sunabilmesi için Çiriştepe Mahallesi’ndeki arazi yol yapımı çalışmaları hızla ilerliyor. Eksiklikleri gidermek ve ulaşım sorunlarını azaltmak amacıyla başlatılan çalışmalar, ekipler tarafından modern bir yol ağı oluşturmayı hedefliyor. Yol yapım çalışmalarıyla birlikte mahalle sakinleri, daha düzenli ve güvenli bir şekilde yolları kullanabilecek. Mahallede yaşayan vatandaşların ulaşım kolaylığına kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.