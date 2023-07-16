Mersin Büyükşehir Belediyesince, artan nüfusuyla hızla büyüyen Tarsus ilçesinde, araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak aktığı yol güzergahlarında ‘Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi’ uygulanacak.

Üzümlü Kavşağından İsmetpaşa Bulvarı ve Adana Bulvarı istikametine doğru 4.6 kilometre uzunluğundaki proje, Atatürk Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı, Hilmi Seçkin Bulvarı, Kardeş Langen Bulvarı, Rasim Dokur Bulvarı ve Muvaffak Uygur Caddesi istikametine doğru da 2.4 kilometrelik güzergahı kapsayacak. Etap etap hayata geçecek projede birçok cadde, araç ve yaya trafiğinin rahatlıkla aktığı, modern görünüme kavuşacak. Ayrıca kaldırım, kavşak, refüj, süs havuzu gibi açık alanlara, daha modern ve yenilikçi yapılar kazandırılacak.

Proje alanında tüm yollarda, yol ve kaldırım genişlikleri yeniden düzenlenip, standart ölçülere getirilecek. Özel gereksinimli bireyler için yürüyüş güzergahı ve ona bağlı olarak iniş rampaları yeniden düzenlenecek. Refüj ve kaldırımlara iklim şartlarına uygun gölge oluşumu sağlanacak peyzaj çalışmasının yürütüleceği projede, 50 bin metrekare kaldırım ve buna paralel olarak da 12 bin ton asfalt serim işlemi yapılacak.



“Proje güzergahımız toplam 7 kilometre uzunluğunda”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım-Bakım Şube Müdürü Yusuf Aydın, projenin birçok yol ağını kapsadığını vurgulayarak, “Tarihi ve coğrafyasıyla, neolitik dönemden beri çeşitli kültürlerin kaynaşma noktası olan Tarsus’ta, ‘Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi’ne başlıyoruz. Proje güzergahımız; Üzümlü Kavşağından başlayarak İsmetpaşa Bulvarı, Adana Bulvarı istikametinde 4.6 kilometre, Atatürk Bulvarı-Alparslan Türkeş Bulvarı-Hilmi Seçkin Bulvarı-Kardeş Langen Bulvarı-Rasim Dokur Bulvarı ve Muvaffak Uygur Caddesi istikametinde ise 2.4 kilometre olmak üzere toplam 7 kilometre” dedi.



“Tarsus’un en önemli cadde ve bulvarları yenileniyor”

Çalışma kapsamında, görüntü kirliliği oluşturan havai hatların yer altına alınacağını ve aydınlatma ekipmanlarının tamamen yenileneceğini kaydeden Aydın, “Proje kapsamında yer alan yol, kaldırım, refüj alanları ve 8 adet kavşak yenilenecek. Güzergah boyunca kent mobilyaları ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Ayrıca eski aydınlatma direkleri yenilenecek ve görüntü kirliliği oluşturan havai hatlar yeraltına alınacak” diye konuştu.

İlk etapta Tarsu AVM ile Demirkapı Kavşağı arasında çalışmalara başlayacaklarını ve buranın tamamlanmasıyla birlikte diğer etaplarda da hızlı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Aydın, “Projenin tamamlanması ile Tarsus’un en önemli cadde ve bulvarları yenilenirken, taşıt yolu, kaldırım, refüj alanları ve peyzaj alanlarıyla Tarsus, daha modern bir görünüm kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.