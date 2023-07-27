Tarsus Belediyesinin en büyük ve en önemli projelerinden biri olan ’Kent Meydanı Projesi’ için çalışmalar hızla devam ediyor.

Tarsus’ta atıl durumda olan Caminur Mahallesi’ndeki eski Vuslat Düğün Salonunun alanı ’Kent Meydanı’na dönüştürülüyor. Arkeopark niteliği taşıyan meydanın tamamlanmasıyla, gerek Tarsus’ta yaşayan gerekse Tarsus’u ziyaret eden birçok insana, şehrin çok katmanlı zenginliğini gözlemleyebileceği, keyifle vakit geçirebilecekleri örnek bir yaşam alanı sunulacak. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylanan projenin ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı.

İçerisinde Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen mimari yapı unsurları ve milattan sonra erken 2. yüzyıl geç 3. yüzyıla tarihlenen Gladyatör Mozaiği de başta olmak üzere birçok önemli taşınmaz kültür varlığını barındıran kent meydanı alanında, bölgenin çok katmanlı tarihsel zenginliğini ifade eden tescilli taşınmaz kültür varlıkları, Tarsus Belediyesince sergilenip korunacak.

"Kent Meydanı Tarsuslulara nefes aldıracak"

Tarsus Belediyesi tarafından yapımı tamamlanacak taşınmaz kültür varlıklarının sergilenip korunduğu alanı ziyaret edecek olan vatandaşlar, meydanda kentin çok katmanlı tarihsel zenginliğine tanıklık etmenin yanı sıra, bilgi alıp vakit geçirmeleri için farklı unsurları da deneyimleyebilecek. Meydanın tamamlanmasıyla aynı zamanda kenti ziyaret eden turistlerin, burada vakit geçirebileceği önemli turizm alanı oluşturulmuş olacak.