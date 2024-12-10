- Tarsus’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın öldü



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.T. (22) idaresindeki 33 AYT 663 plakalı motosiklet bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Döndü Dal'a (80) çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.