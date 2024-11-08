Tarsus Belediyesi, ’Doğada Sağlık Var’ projesi kapsamında kadınlara, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdirerek, hem kültürel bir deneyim sundu, hem de sağlık konusunda bilinçlendirdi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Gaziler ve Yeni Ömerli mahallelerinden 50 kadın, Tarsus’un tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu. Katılımcılar, Eshab-ı Kehf ve Taşkuyu Mağarası’nı ziyaret ederek şehrin atmosferini keşfetti.

Etkinliğe katılan kadınlar, uzman doktor rehberliğinde sağlık konularında da bilinçlendirildi. Kadınlar, doktorlara birebir sorunlarını ileterek merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.