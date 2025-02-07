Tarsus Belediyesi, kadınların sağlık ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer almasını sağlamak amacıyla Karadirlik, Kadelli, Dörtler ve Yazlık mahallelerinden 75 kadının katılımıyla Eshab-ı Kehf gezisi düzenledi. Etkinlikte kadınlar, sağlıklı yaşam ve erken teşhis hakkında bilgilendirildi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleşen etkinlik, kadınlar için hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sundu. ‘Doğada Sağlık Var’ projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde uzman doktorlar, kanser türlerinde erken teşhisin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine bilgiler verdi.

Doğada sağlık, sosyal hayatta dayanışma

Kadınlar ayrıca Eshab-ı Kehf’in tarihi ve kültürel değerleri hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu. Aynı zamanda bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan kadınlar, sosyal bağlarını güçlendirdi. Tarsus Belediyesi, kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için destekleyici projelerini sürdürmeye devam ediyor.