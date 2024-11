Tarsus Belediyesi tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ‘Kadınım Sözüm Var’ adlı sergi ve söyleşi gerçekleştirildi. Şiddetin hukuki çözümlerini ve psikolojik etkilerinin ele alındığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Belediye Meclis Salonunda ‘Kadınım Sözüm Var’ adlı etkinlik, şiddete karşı güçlü mesajların verildiği sergi ile açıldı. Önceden kurulan stantlarda, vatandaşlardan alınan şiddetle mücadeleye dair mesajlar sergilendi. Serginin ardından, Avukat Melis Koçak ve Uzman Psikolog Merve Tokgöz tarafından bir söyleşi gerçekleştirildi. Avukat Melis Koçak, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nün tarihsel arka planı, 2001 Türk Medeni Kanunu’ndaki değişiklikler, İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verdi. Koçak, hukuki mücadele ve kadın hakları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Şiddetin psikolojik etkilerini ele aldı

Uzman Psikolog Merve Tokgöz ise şiddetin psikolojik boyutuna dikkat çekerek, şiddete uğrayan bireylerin ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. Tokgöz, şiddet mağdurlarına yönelik psikolojik destek ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

“Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sadece buğun değil, daima sürdüreceğiz”

Şiddetle mücadele konusunda her zaman duyarlı kalınacağını ifade ederek konuşmalarına başlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Biz Tarsus Belediyesi olarak her alanda farkındalık yapmak istiyoruz. Bu ülke kadınlarımızla var olmuştur. Kadınlar başımızın tacıdır. Her gün kadın cinayetleri duyuyoruz. Bu anlamda kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sadece bugün değil, daima sürdüreceğiz" diye ifade etti.

“Asla yalnız değilsiniz”

Tarsus Belediyesinin her daim kadınların yanında olduğunu kaydeden Başkan Boltaç, “Hep birlikte kentimizi mutlu, adil ve refah bir kent haline getireceğiz. Asla yalnız değilsiniz. Bu anlamda gölgeyi değil, güneşi hak ediyoruz. O aydınlık yer Tarsus Belediyesi. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.