Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği görevlilerince Gümrük Kaçağı Bandrolsüz Boş Makaron, Sigara ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan beş (5) adet ayrı işyeri ve dört (4) adet ayrı ikamette yapılan operasyonda birçok ürün ele geçirilmiştir.
Operasyonda;
- 1178 adet Kaçak Sigara,
- 53660 Adet Makaron,
- 39 Kilo Kaçak Tütün,
- 4460 Adet Kaçak Emtia
- 73 Adet Bandrol,
- 41 Adet Kaçak Cinsel Ürün ele geçirilmiş,
Sekiz (8) şüpheli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemlere başlanmıştır.
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