Alınan bilgilere göre; Yeşil, Bahçe, Girne ve Barbaros Mahallelerinde internet ve telefon hatlarının kesildiğini fark eden mahalle sakinlerinin arıza kayıtları üzerine kontrole giden firma yetkilileri tarafından yer altında ve direklerde bulunan toplamda 500 metre ve 100.000,00 TL değerinde kabloların çalındığı ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince geniş çaplı araştırma başlatıldığı söylendi.

Asayiş Büro Amirliği; “Mahallelerden 30’a yakın 120 saatlik kamera görüntüleri incelenmiş, şüphelilerin olayları kiralık araç ve motosiklet ile gece saatlerinde gerçekleştirdikleri anlaşılmış, kiralık araç GPS verileri ile araza kaydı bulunan sokaklar eşleştirilerek sokaklar üzerinde lögar kapakları altında ve direklerde bulunan kabloları çaldıkları tespit edilen Y.A. A.İ, M.Ş.E., ve M.Ç. isimli 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 22.01.2023 günü sevk edildikleri adli mercilerce M.Ş.E. isimli şahıs adli kontrol ile serbest bırakılmış, Y.A. , A.İ ve M.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildiği”ni bildirmiştir.