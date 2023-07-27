Mersin’in Tarsus ilçe merkezindeki en büyük yerleşim yerleri arasında bulunan Öğretmenler Mahallesinde, doğu-batı aksında ilerleyen ve sık kullanılan Şehit İsmet Akın Caddesinin zemini Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenilendi.

İlçenin doğu-batı aksındaki en önemli güzergahlarından biri olan İsmet Akın Caddesi hem Tarsus Hal Kompleksi’ne ulaşımı sağlarken, hem de üzerinde bulunan özel sağlık kuruluşu, askerlik şubesi, iki okul ve onlarca işletmenin faaliyet yürütmesinden dolayı oldukça yoğun şekilde kullanılıyor. Ağır tonajlı araçların da sıklıkla kullandığı caddenin, DSİ sulama kanalına paralel giden bölümünde büyükşehir ekiplerince, caddenin bozuk ve yumuşak zemini tamamen kaldırılarak cadde tabanına taş döşendi. Cadde üzerindeki zemin söküm, revize ve malzeme serim işlemlerinin ardından ise sıcak asfalt kaplama işlemi uygulandı. Büyükşehir tarafından konforlu geçiş yapılır duruma getirilen caddede, çizgileme işlemi de tamamlandı.

“Yolda ciddi bozulmalar ve deformeler vardı”

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’nde görevli İnşaat Mühendisi Murat Olgaç, “Burası hal kompleksinin ve civar esnafın sıklıkla kullandığı bir yol. Ayrıca Tarsus’ta alternatif bir sanayi sitesi konumunda olan bir alan. Bu yolda ciddi bozulmalar ve deformeler vardı. Büyükşehir Belediyesi olarak bin 200 metre uzunluğundaki alanda taş dolgu ile PMT çalışmasının ardından, sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Yolun bulunduğu alanda özel bir hastane, iki okul, Askerlik şubesi ile diğer işletmeler bulunmakta” dedi.

Tarsus Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Vedat Sarı ise, yolun yenilenmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “İsmet Akın Caddemiz çok berbattı. Engin ve çukurdu. Telekom bacaları yüksekti ve çok berbattı. Sağ olsun Vahap başkanımız gerekeni yaptı. Çizgiler de çizildi. Şimdi çok güzel bir duruma geldi. Ellerine sağlık, Allah razı olsun” diye konuştu.